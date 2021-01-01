برلين (زمان التركية) – حاول بعض سكان برلين إطلاق الألعاب النارية من منازلهم في عيد رأس السنة، بعد أن منعوا من إطلاقها في معظم أنحاء المدينة، ما أدى إلى اندلاع عشرات الحرائق في أنحاء العاصمة الألمانية.

وعقب ست دقائق فقط بعد منتصف الليل، قالت خدمة الإطفاء في برلين إنها تلقت بلاغات عن اندلاع 18 حريقا، مع مزيد من الحرائق في الساعات التالية. ولم يتم الإبلاغ مبدئيا عن إصابة أي شخص بجروح خطيرة.

وعادة ما يخرج المحتفلون في برلين إلى الشوارع لإضاءة السماء بالألعاب النارية في ليلة رأس السنة، لكن السلطات حظرت استخدام الألعاب النارية في بعض الأماكن العامة، بما في ذلك أكثر من 50 منطقة في العاصمة، لمنع تجمع الحشود الكبيرة.

كما تم حظر بيع الألعاب النارية في الفترة التي سبقت 31 ديسمبر في ألمانيا التي تفرض إغلاقا، تستثني منه المتاجر الأساسية فقط، حتى العاشر من يناير على الأقل في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا.