أنقرة (زمان التركية)- اعتقلت السلطات في تركيا 267 شخصا خلال عمليات أمنية تمت في 33 ولاية، قبيل ليلة رأس السنة الميلادية.

وزارة الداخلية التركية أعلت أن حملات الاعتقال تمت بين 20 و31 ديسمبر 2020.

وأوضح بيان وزارة الداخلية التركية أن الاعتقالات تمت على خلفية إمكانية قيام المشتبه بهم بأعمال إرهابية في رأس السنة باستغلال مشاعر دينية.

وأشار البيان إلى أن المعتقلين بينهم أجانب وأتراك.

بالإضافة إلى ذلك، تم تسليم 69 مواطناً أجنبياً إلى المديريات الإقليمية لإدارة الهجرة من أجل تنفيذ الإجراءات الإدارية اللازمة في العمليات المنفذة لصالح نظام التتبع القانوني المرتبط بمناطق النزاع.

وخلال العمليات الأمنية تم ضبط 3 بنادق و 3 مسدسات و776 طلقة وما يقرب من 2 كجم من المواد المتفجرة تم تقييمها على أنها نترات أمونيوم وتم ضبط العديد من المواد الرقمية والوثائق التنظيمية.