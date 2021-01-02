أنقرة (زمان التركية)- قالت صحيفة “الجارديان” البريطانية إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سيمضي قدما لاستعادة العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودول الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت الصحيفة خلال مقال تحليلي متعلق بالعام الجديد2021 وتأثير الزعماء عليه، أن أردوغان سيتشجع على التصالح مع هذه الدول بسبب تولي جو بايدن رئاسة أمريكا، وانتهاء عهد دونالد ترامب.

ودون قرار رسمي، قطعت السعودية والإمارات العلاقات الاقتصادية مع تركيا، في ظل توتر في العلاقات السياسية منذ أزمة المقاطعة الخليجية لدولة قطر التي ازداد تحالفها مع تركيا.

كما أضافت الصحيفة أن أردوغان سيواصل تدخلاته بشكل أكثر في سوريا وليبيا ودول البلقان والقوقاز.

وعزت الصحيفة الاستمرار في هذه التدخلات إلى رغبة أردوغان في صرف أنظار شعبه عن الانهيار الداخلي في البلاد، فضلا عن رغبته في تأجيج المشاعر القومية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من الزعماء الذين سيأثرون بالمشهد في عام 2021 أيضا، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، الرئيس السوري بشار الأسد.

–