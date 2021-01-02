لندن (زمان التركية)ــ انتقد الأمين العام المؤسس للمجلس الإسلامي البريطاني، أكبر منبر للمجتمع المدني الإسلامي في بريطانيا، إقبال سكراني، حرق جثث المسلمين المصابين بفيروس كورونا في سريلانكا دون تسليمها لعائلاتهم.

وقال سكراني إنه يخشى أن تتحول تلك الممارسة إلى مثالاً يحتذى به.

الأمين العام المؤسس للمجلس الإسلامي البريطاني، إقبال ساكراني، قال إن قرار حرق جثث المسلمين الذين ماتوا بسبب فيروس كورونا (Kovid-19) في سريلانكا هو قرار سياسي تمامًا، أضاف “في بلدان أخرى لأسباب معادية للإسلام. يمكن اتخاذ إجراءات مماثلة، لذلك لا يمكن التسامح مع هذا، فهذا عمل خطير يجب إيقافه”.

سكراني قال لوكالة الأناضول إنه في أعقاب القرار المتخذ في مارس من العام الماضي، تم حرق جثث 103 مسلمين، من بينهم طفل يبلغ من العمر 20 يومًا، قبل تسليمها إلى عائلاتهم.

وأشار سكراني إلى أن قرار حرق جثث كل من مات بفيروس كورونا مخالف لمعتقدات المسلمين والمسيحيين واليهود، وقال “لم يتم اتخاذ مثل هذا القرار في أي مكان في العالم. سريلانكا هي الدولة الوحيدة في العالم التي تفرض هذا ويجب حرق الجثث”.

صرح إقبال سكراني، أحد القادة المسلمين البارزين في بريطانيا، أن هذا يتعارض مع حقوق الإنسان الأساسية واتفاقيات الأمم المتحدة وأن احترام الدين والمشاعر الدينية أمر بالغ الأهمية.

وفي إشارة إلى حقيقة أن القضية التي رفعها مسلمو سريلانكا رُفضت من قبل المحكمة العليا قبل حوالي 10 أيام، أشار سكراني إلى أن ذلك كان بمثابة ضربة كبيرة للأقلية المسلمة.

“المسلمون يعاقبون جماعيا لأسباب سياسية”

وذكر سكراني أن ادعاء حكومة سريلانكا بأن جثث أولئك الذين ماتوا بسبب كورونا يمكن أن تكون ملوثة للمياه الجوفية ليس له أي أساس علمي وأن منظمة الصحة العالمية قد أصدرت بيانًا في هذا الصدد.

أضاف “إنها خطوة سياسية بحتة. المسلمون يعاقبون جماعيا لأسباب سياسية وهذا غير مقبول”.

“المجتمع الدولي يجهل”

وأكد ساكراني أنهم، بصفتهم المجلس الإسلامي البريطاني، يريدون نشر الوعي على الساحة الدولية أولا، وقال “للأسف، المجتمع الدولي ليس على علم بذلك. نحن على اتصال برؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية أكثر من 20 دولة. للضغط على سريلانكا.

وفي إشارة إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان قد أعلن أيضًا دعمهم لهم، أعرب ساكراني عن أمله في أن يلتقي أردوغان مباشرة مع نظيره السريلانكي ويدعو إلى وقف هذا العمل.

أوضح سكراني أنهم قدموا شكوى قانونية مهمة جدًا من خلال لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وأن المجلس الإسلامي البريطاني قد بدأ أيضًا في إجراء قانوني.

ساكراني أشار إلى إن العديد من الدول، بما في ذلك إنجلترا، تدعمهم، وقال: “إنها مجرد مسألة وقت. سوف تسود الفطرة السليمة. لا نريد أن تسود سريلانكا مثل هذه السابقة خطيرة. إذا تمكنت سريلانكا من إنقاذ نفسها، يمكن اتخاذ إجراءات مماثلة في بلدان أخرى لأسباب معادية للإسلام. لذلك لا يمكن التسامح مع هذا. هذا عمل خطير يجب أن يتوقف. وأنا متأكد بعون الله سينتهي هذا الظلم”.

وفي إشارة إلى أن بعض كبار المسؤولين من الحكومة السريلانكية قدموا “ادعاءً سخيفًا” بأن الفيروس الذي يمكن أن ينتقل من الجثث يمكن استخدامه كسلاح بيولوجي، قال الزعيم المسلم إن مثل هذا البيان أثار كراهية الإسلام والكراهية تجاه المجتمع.

وقال إقبال سكراني إنه يأمل أن تأخذ وسائل الإعلام الدولية بعين الاعتبار القضية التي تثير القلق الشديد، وأضاف “إنه لأمر محزن للغاية أن يحدث هذا الانتهاك لحقوق الإنسان بشكل طائش، وأعتقد أن هذا الظلم سينتهي بفضل حقيقة أن المزيد من الناس من جميع أنحاء العالم يتعرفون عليه من خلال وسائل الإعلام.

منظمات حقوق الإنسان تتهم الحكومة بأنها معادية للمسلمين

في سريلانكا، حيث غالبية السكان من البوذيين، حوالي 9٪ من السكان مسلمون وحوالي 7٪ مسيحيون. وسُجلت أكثر من 40 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا و208 حالات وفاة في البلاد حتى الآن.

تقول منظمات حقوق الإنسان إن سياسة حرق الجثث هي جزء من الهجوم المستمر على الجالية المسلمة في البلاد من قبل حكومة الأغلبية البوذية بقيادة الرئيس غوتابايا راجاباكسا.

تولى راجاباكسا منصبه في بيئة معادية للمسلمين أعقبت الهجمات على الكنائس والفنادق الفاخرة في أبريل 2020.

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