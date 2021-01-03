أنقرة (زمان التركية)- نجح اللاعب الغابوني أرون بوبيندزا في تسجيل 6 أهداف في مبارتين فقط في الدوري التركي الممتاز.

بوبيندزا سجل 4 أهداف مرة واحدة في مباراة فريقه هاتاي سبور ضد نظيره التركي أنطاليا سبور خلال مباراة الأسبوع الماضي.

وخلال مباراة أمس التي تمت بين فريقه وفريق كونيا سبور سجل هدفين، ليكون بذلك سجل 6 أهداف مرة واحدة خلال مبارتين فقط.

وبالأهداف الستة يكون وصل إجمالي أهداف بوبيندزا في الدوري التركي الممتاز حتى الآن، 9 أهداف، ليتصدر قائمة هدافين الدوري التركي.

يذكر أن هاتاي سبور نجح في هزيمة كونيا سبور خلال مباراة أمس السبت بنتيجة 2-1.