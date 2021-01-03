إسطنبول (زمان التركية) – في ظل إصرار التحالف الإسلامي – القومي الحاكم في تركيا على محو أي أثر للثقافة الكردية، خاصة في المناطق الشرقية، أعدت بلدية لافتات للقرى بحروف غير الكردية.

البلدية التابعة لحزب العدالة والتنمية الحاكم في ولاية ماردين جنوب شرق البلاد، استبدلت الحروف الكردية في لافتات خاصة بالقرى المحلية.

بلدية أرتوكلو التابعة لحزب العدلة والتنمية غيرت الحروف في أسماء القرى ذات الأغلبية الكردية، واستبدلت الأحرف “x” و “w” و “q” المستخدمة في اللغة الكردية بالأحرف “h” و “v” “k” على التوالي.

عضو مجلس بلدبة أرتوكلو محمد علي أماك أكد أن حزبهم “الشعوب الديمقراطي”، -المؤيد للأكراد- سوف يتخذ خطوات لضمان تصحيح تلك “اللافتات الخاطئة”.

وأضاف أنهم سيدرجون هذه القضية على جدول أعمالهم في أول اجتماع لمجلس البدية في مسعى لتصحيح هذا الخطأ، على حد تعبيره.

يذكر أن الرئيس أردوغان كان يسعى إلى تسوية القضية الكردية من أجل حصد الأصوات شرق تركيا، حتى إنه أجرى مفاوضات مع حزب العمال الكردستاني المحظور في سبيل ذلك، لكن الأكراد لما صوتوا لصالح حزب الشعوب الديمقراطي بدلا من حزبه أطاح بطاولة مفاوضات السلام في 2015 واتجه إلى اعتقال قادة أكراد بعدما منعوا حزبه من تشكيل حكومة منفردة بسبب دخول 80 كرديا إلى البرلمان في انتخابات 7 حزيران 2015.

يذكر أن الحكومة التركية تحظر استخدام اللغة الكردية للدراسة حتى في مدارس المدن ذات الأغلية الكردية، كما تحظر تعليق أي لافتات تحمل كلمات أو عبارات كردية، بالإضافة إلى حظر تدريس اللغة الكردية في مراكز اللغات.