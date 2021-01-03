أنقرة (زمان التركية)- وصف رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، المعارض في تركيا، علي باباجان، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بالسياسي الذي عفا عليه الزمن، دون ذكر اسمه.

تصريحات باباجان جاءت تعليقا على تصريحات أردوغان الأخيرة التي قال فيها إن بعض الأشخاص يصطحبون معهم النساء المحجبات مثل العارضات في الفاترينة، لخداع الشعب. في إشارة إلى أن أكبر أحزاب المعارضة يحاول التودد إلى الكتلة المحافظة التي يستولى حزب العدالة والتنمية على القاعدة الأكبر منها منذ سنوات.

وأوضح باباجان خلال تدوينة على حسابه في تويتر، أن أولئك الأشخاص الذين يحاولون تشكيل الناس والحكم من خلال النظر إلى أفكارهم وملابسهم ولغتهم وأسلوب حياتهم، سياسيون عفا عليهم الزمن.

وتابع باباجان: “لا يصح أن يكون أحدا مادة سياسية لأي شخص، ولا يجوز لأحد أن يستهدف كرامة شعب بلدنا”.

يذكر أن رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، كمال كيليتشدار أوغلو، قد طالب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بالاعتذار للنساء بعد تصريحاته الأخيرة.

كيليتشدار أوغلو اعتبر تصريح أردوغان بمثابة إهانة للمرأة، وقال “ماذا تعني بعارضات في فاترينة؟ دعونا نلقي نظرة على ما يفعله هو نفسه”، مشيرا إلى أن الشعب مستاء من هذه التصريحات.