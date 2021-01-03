أنقرة (زمان التركية) – استهلت الحكومة التركية العام الجديد بزيادة في الضرائب والرسوم.

وفرضت زيادة بنحو 9.11 في المئة على بعض الضرائب والرسوم بما يشمل رسوم تسجيل الهواتف المحمولة الواردة من خارج تركيا ورسوم استخراج جواز السفر وبطاقة الهوية.

ودخل قرار الزيادة حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني الجاري، وفق ما تشر عن رئاسة وحدة العائدات بوزارة الخزانة والمالية الخاص بالزيادة في الجريدة الرسمية.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت رفع رسوم تسجيل الهواتف المحمولة الواردة من الخارج عدة مرات، حيث بلغت آخر زيادة نحو 1838 ليرة.

واعتبارا من الأول من الشهر الجاري تجاوزت رسوم تسجيل الهواتف المحمولة الواردة من الخارج ألفي ليرة، فعلى سبيل المثال سيتوجب على الشخص الذي قام بشراء هاتف محمول جديد من ألمانيا بقيمة 1200 يورو دفع 240 يورو إضافية ( ما يعادل 2170 ليرة) كي يتمكن من استخدام الهاتف داخل تركيا.

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