أنقرة (زمان التركية)- انتهت مباراة فريق غلطة سراي التركي مع نظيره أنطاليا سبور أمس السبت بالتعادل السلبي بدون أهداف في الجولة السادسة من منافسات الدوري الممتاز.

فريقا غلطة سراي وأنطاليا سبور فشلا في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

وبهذا التعادل رفع غلطة سراي رصيده إلى 30 نقطة، كما رفع أنطاليا سبور رصيده إلى 18 نقطة في المركز الخامس عشر.

وتقاسم غلطة سراي صدارة الدوري التركي لكرة القدم مع فريق ألانيا سبور، الذي فاز أمس أيضا على باشاك شهير بـ3 أهداف مقابل لا شيء.

وسجل أهداف ألانيا سبور آدم باريرو وفرانسوا موباندجي وتايفور بينجول في الدقائق 19 و27 و83.

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