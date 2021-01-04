أنقرة (زمان التركية)- قفز سعر حلوى الحليب “التريلتشا” في تركيا بشكل خيالي وزاد بنسبة 674%، في ظل ارتفاع معدل الضخم النقدي.

ووفقًا لبيانات هيئة الإحصاء التركية، اليوم الإثنين، بلغ التضخم السنوي 14.60٪ في ديسمبر 2020.

وتجاوزت الزيادة في المنتجات الغذائية 20 في المائة، أعلى زيادة حققتها حلوى الحليب “التريلتشا” بنسبة 674٪.

وشهد العام الماضي زيادة في أسعار 120 منتجًا غذائيًا مقارنة بالعام السابق، وانخفض سعر 5 منتجات.

كان المنتج الأكثر ارتفاعًا في السعر هو حلويات الحليب “التريلتشا” إذ سجل سعر الكيلوجرام لهذا المنتج ما يقارب 20 ليرة. وتلاه القرنبيط بنسبة 100.9 في المائة، والسبانخ بنسبة 83.9 في المائة، والبيض بنسبة 82.2 في المائة، والبرتقال بنسبة 70.8 في المائة، والكراث بنسبة 63.5 في المائة، والعدس بنسبة 60.4 في المائة.

كما كانت هناك زيادة في الأسعار بنسبة 59.9 بالمائة في الكرنب المجعد، و 57.6 بالمائة في الملفوف الأحمر، و 52.6 بالمائة في بذور اليقطين، و 52.07 بالمائة في الباذنجان، و 51.8 بالمائة في زيت دوار الشمس، و 50 بالمائة في زيت الذرة، و 49.3 بالمائة في اليقطين، و 49.1 بالمائة في فلفل تشارلستون.

وارتفعت أسعار الطماطم بنسبة 42.2 في المائة، وأسعار الحليب 2.5 في المائة ولحوم الضأن بنسبة 21.2 في المائة.

أما عن المنتجات التي شهدت انخفاضا في الأسعار، انخفض سعر الليمون بنسبة 8.08 في المائة. يليه الإيران بنسبة 4.5٪، والفستق 4.14٪، والزبادي بنسبة 1.6٪.

من ناحية أخرى، انخفض سعر الثوم، الذي كان بطل الارتفاع في العام السابق، بنسبة 0.7 في المائة العام الماضي.

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