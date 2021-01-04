أنقرة (زمان التركية)- كشف استطلاع رأي حديث أن 51.4% من الأشخاص يعتقدون أن نسبة التضخم في تركيا كسرت حاجز الـ30%.

تكشف النتيجة عدم ثقة الأتراك في بيانات هيئة الإحصاء التركية التي أعلنت الشهر الماضي أن نسبة التضخم ارتفعت في نوفمبر إلى 14% فقط.

مؤسسة “متروبول” للأبحاث، وجهت سؤالا للمشاركين في استطلاع الرأي حول معدل ارتفاع التضخم في تركيا، بعد إعلان هيئة الإحصاء التركية أن نسبة التضخم في تركيا ارتفعت إلى 14% فقط.

نتيجة استطلاع الرأي أوضحت أن 11.9% فقط يرون أن الرقم الذي أعلنته هيئة الإحصاء صحيح، ونفس النسبة أكدت أن نسبة التضخم ارتفعت بين 14 و20%.

بينما وصل عدد الذين اعتقدوا أن التضخم يتراوح بين 20 و 30 في المائة إلى 16.5 في المائة، كان عدد أولئك الذين ليس لديهم فكرة 8.4 في المائة.

وكان 20.1 من الناخبين الذين صوتوا لحزب العدالة والتنمية في انتخابات 2018 يعتقدون أن الزيادة كانت 14 بالمائة، أماعدد ناخبي حزب العدالة والتنمية الذين يعتقدون أن الزيادة تتراوح بين 12 و 20 في المائة فهم 21 في المائة، في حين أن ناخبي حزب العدالة والتنمية الذين يعتقدون أن الزيادة في التضخم أكثر من 30 في المائة هي 30.4 في المائة.

يذكر ان هيئة الإحصاء التركية أعلنت اليوم أن معدل التضخم السنوي لشهر ديسمبر بلغ 14.60 بالمئة.