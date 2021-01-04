ماردين(زمان التركية)- شهدت سماء ولاية ماردين التركية ذات الغالبية الكردية، ظهور طائرات ورقية ثلاثية الأبعاد على شكل “حمار”.

منفذ هذه الفكرة هو صانع الطائرات الورقية المحترف زاهيت مونجان، الذي حصل على المركز الأول 4 مرات في مهرجان ماردين الدولي للطائرات الورقية.

مونجان أراد عبر طائراته الورقية تكريم “الحمار”، قائلا إن الحمار هو الذي يحمل كل الأعباء في ماردين بسبب ضيق الشوارع وعدم تمكن العربات من دخولها.

يتابع مونجان: “الحمير جزء من ثقافة ولاية ماردين، لذلك قررت صنع طائرة ورقية ثلاثية الأبعاد على شكل حمار. استغرق عملها شهرين”.

ونالت مشاهد الطائرة الورقية الحمار، إعجاب أهالي ماردين الذين التقطوا لها العديد من الصور.