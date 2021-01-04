هكاري (زمان التركية)ــ انطلق موسم التزلج 2021 في ولاية هكاري جنوب شرق تركيا، وأقيمت سباقات بطولة Inter-Club Alpine للتزلج الإقليمية في مركز التزلج Merga Butane بالمدينة على ارتفاع 2800 متر.

شارك 45 رياضيًا في السباقات التي أقيمت في 6 فئات من قبل مديرية الشباب والرياضة الإقليمية.

وصرح محافظ هكاري إدريس أكبيوجك للصحافيين أن الجليد بلغ أكثر من نصف متر في مركز التزلج حيث أقيمت المسابقة.

وقال أكبييك إن جودة الثلج في المركز جيدة، أضاف “لقد عقدنا هنا المسابقة والحدث الأول لعام 2021. وبدعم من وزارة الشباب والرياضة، هناك استثمار بأكثر من 50 مليون ليرة لتطوير الرياضة في المدينة وتدريب الرياضيين”.

وذكر أكبييك أن “هكاري أصبحت بسرعة مركز المنطقة في هذا الصدد. الشباب في المدينة موهوبون للغاية. لقد حققوا نجاحا كبيرا في كل فرع، وأقمنا العديد من المهرجانات في المنطقة، وآمل أن ننظم مهرجانات في بحيرات سيلو سات”.

منح أكبيك والوفد المرافق له جوائز للرياضيين الفائزين فيما بعد.



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