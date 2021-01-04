أنقرة (زمان التركية) – سجل معدل التضخم النقدي في تركيا خلال شهر ديسمبر الماضي 14.60 في المئة على الصعيد السنوي بزيادة نحو 1.25 في المئة على الصعيد الشهري.

وتجاوزت معدلات التضخم السنوية النسبة التي حددتها وزارة الخزانة والمالية التركية لعام 2020 ضمن البرنامج الاقتصادي الذي أعلنه الوزير السابيق بيرات ألبيراق، والتي قدرت بـ 10.5 في المئة.

وارتفع متوسط مؤشر أسعار المستهلك -التضخم النقدي- خلال 12 شهرا بنحو 12.28 في المئة.

العجز عن تحقيق الأهداف

وعلى صعيد السلع التي سجلت زيادة بسيطة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق تصدرت المشروبات الكحولية ومنتجات التبغ القائمة بزيادة بلغت 0.65 في المئة تلتها الاتصالات بزيادة بلغت 5.73 في المئة ثم التعليم بزيادة بلغت 6.84 في المئة.

وفيما يخص السلع التي سجلت زيادة مرتفعة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق تصدرت السلع والخدمات المختلفة القائمة بزيادة بلغت 28.12 في المئة تلاها النقل بزيادة بلغت 21.12 في المئة ثم السلع الغذائية والمشروبات الغير كحولية بزيادة بلغت 20.61 في المئة.

وتضمنت قائمة السلع التي سجلت تراجعا خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي كل من السلع والخدمات المختلفة بواقع 0.58 في المئة والتعليم بواقع 0.03 في المئة والمشروبات الكحولية ومنتجات التبغ بواقع 0.01 في المئة.

وفي المقابل وتضمنت قائمة السلع التي سجلت ارتفاعا خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي كل من مستلزمات المنزل بواقع 3.46 في المئة والنقل بواقع 2.64 في لمئة والسلع الغذائية والمشروبات الغير كحولية بنحو 2.53 في المئة.

وخلال الشهر الماضي تراجعت أسعار 98 بندا من بين 418 بندا يتضمنهم المؤشر، بينما ارتفعت أسعار 284 بندا ولم يسجل متوسط أسعار 36 بندا أية تغييرات تذكر.

وباستثناء السلع الغذائية الغير مصنعة والطاقة والمشروبات الكحولية ومنتجات التبغ والذهب ارتفع مؤشر أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي بنحو 1.25 في المئة مقارنة بالشهر السابق له وبنحو 14.60 في المئة مقارنة بالشهر عينه من عام 2019. وارتفع متوسط مؤشر أسعار المستهلك خلال 12 شهرا بنحو 12.28 في المئة.

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