أنقرة (زمان التركية) – حطم ستيفن كاري، حارس فريق غولدن ستايت ووريورز، رقماً قياسياً مسجلاً برصيد 62 نقطة، ليقود فريقه للفوز 137-122 على بورتلاند تريل بليزرز.

وبهذه النتيجة يكون كاري قد حقق أكبر عدد من النقاط يسجله لاعب خلال مباراة واحدة في الموسم الحالي ضمن منافسات دوري السلة الأمريكي للمحترفين (إن بي إيه)، وأكبر حصيلة في مسيرته الشخصية كذلك في لقاء واحد.

وقال ستيف كير، مدرب فريق ووريورز، بعد المباراة: “إنه لشرف عظيم أن أدربه. ليس فقط بسبب موهبته، ولكن بسبب ثقته، وكيف يقود أصدقائه. نحن محظوظون للغاية لأننا قادنا ستيفن. إنه أداء رائع”.

وحقق واريورز بذلك الانتصار الثالث له هذا الموسم مقابل 3 هزائم، كما كانت الهزيمة هي الثالثة لووريورز مقابل 3 انتصارات.