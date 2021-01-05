العلا (زمان التركية)ــ رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بمخرجات قمة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت اليوم الثلاثاء في محافظة السعودية، مؤكداً في تصريحات صحفية عقب مشاركته بالقمة الخليجية أن ” أي تحركٍ فعال يؤدي إلي تصفية الأجواء العربية ويصب في صالح النظام العربي الجماعي هو محل ترحيب.. وهو يعزز من قوة الجامعة العربية وتأثيرها”.

وقال أبو الغيط: “لا شك أن التحديات الضخمة التي تواجه العالم العربي تستدعي رأب الصدع في أسرع وقت وتحقيق التوافق بين الأخوة.. فالخلافات العربية تخصم من الأمن العربي وينبغي تجاوزها في أسرع وقت”.

ونقل بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة العربية تأكيد الأمين العام أهمية العمل على تعزيز هذه الحالة الإيجابية التي تولدت عن قمة العلا، والبناء عليها من خلال تعزيز الثقة، مشيراً إلى أن أبو الغيط ثمن عالياً الجهود التي قامت بها الدول العربية المعنية من أجل العمل على إنهاء الخلافات العربية في توقيت عصيب يواجه فيه العرب تحديات مصيرية.

وفي ختام قمة مجلس التعاون الخليجي الـ 41 وقع زعماء ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي على “بيان العلا” الذي يتضمن اتفاق المصالحة الخليجية مع قطر.