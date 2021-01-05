أنقرة (زمان التركية)- رحبت تركيا بقرار فتح الحدود البرية والبحرية والجوية بين حليفتها قطر مع السعودية، معربة عن أملها في حل الخلاف بين البلدين بشكل دائم وشامل.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية مساء الاثنين، أن قرار فتح الحدود بين البلدين يمثل خطوة مهمة نحو حل الأزمة الخليجية المستمرة منذ يونيو/حزيران 2017.

وأضاف البيان أنه يجب رفع العقوبات الأخرى عن الشعب القطري بشكل فوري.

كما شدد البيان على أن تركيا شريك استراتيجي لدول الخليج وتعطي أهمية كبيرة لأمن منطقة الخليج واستقرارها.

وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر المحمد الصباح، قال في بيان متلفز مساء أمس الاثنين، قبل ساعات من انطلاق قمة مجلس التعاون الخليجي في السعودية، إنه “بناء على اقتراح أمير البلاد نواف الأحمد، تقرر فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين قطر والمملكة العربية السعودية اعتبارا من مساء أمس”.

ووجه الوزير الشكر لأمير الكويت وللعاهل السعودي وولي العهد “على ما يولونه من اهتمام بالغ بإنجاح القمة”، و”ثقته في حرص أشقائه قادة دول المجلس ومصر بأن تكون قمة مصالحة، تعزز اللحمة وتقوي المسيرة التضامن، وتكفل إنهاء هذا العارض ومعالجة كافة الموضوعات ذات الصلة”.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر فرضوا، حظرا دبلوماسيا على قطر وقطعت روابط التجارة والسفر معها منذ منتصف عام 2017 متهمة إياها بدعم الإرهاب، بينما نفت قطر ذلك قائلة إن الحظر يهدف لتقويض سيادتها.

وهناك تحالف سياسي واقتصادي بين قطر وتركيا أقامه الرئيس التركي رجب أردوغان مع تميم بن حمد مع انطلاق حملة المقاطعة الخليجية المصرية لقطر.

وأبرمت تركيا وقطر، أواخر نوفمبر الماضي، 10 اتفاقيات في مجالات مختلفة. وكانت أبرز الاتفاقيات بيع 10٪ من أسهم بورصة إسطنبول، وهي الصفقة التي أحدثت جدلا كبيرا.