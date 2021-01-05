أنقرة (زمان التركية) – عزلت السلطات التركية نائب والي كارس، سلجوق هاسكيريش، بشكل تعسفي، بشبهة الصلة بحركة الخدمة.

وكان هاسكيريش قد تم تعيينه نائبا لوالي كارس في 14 أغسطس عام 2020.

يذكر أن الحكومة التركية اعتبرت ما سمته “الاشتباه المعقول” كافيا لإدانة أي شخص ومعاقبه منذ أن سنته في 2014.

ويحمل الرئيس التركي رجب أردوغان حركة الخدمة مسئولية تدبير انقلاب عام 2016 إلا أن اتهامه يفتقر إلى أدلة ملموسة، وبهذه التهمة تم فصل واعتقال الآلاف.

وخلال فترة فرض حالة الطوارئ في تركيا منذ انقلاب يوليو 2016 وحتى يوليو 2018، تم فصل أكثر من 170 ألف موظف بشكل تعسفي من عملهم، وتم استبدالهم خاصة في القطاعات الحساسة بآخرين موالين لحزب العدالة والتنمية.