أنقرة (زمان التركية)ــ في نهاية الربع الثالث من العام الماضي، اقترب عدد مشتركي الهاتف المحمول من تعداد سكان تركيا وبلغ 82.8 مليون. وبلغت نسبة انتشار مشتركي الهاتف المحمول 99.6 بالمئة.

في حين بلغ عدد المشتركين في الهاتف المحمول 76.5 مليون مشترك 4.5G، انخفض عدد مشتركي 3G إلى 4.4 مليون.

وبلغ عدد المشتركين المستفيدين من خدمة “نقل الأرقام”، والتي تعد أحد العوامل التي تزيد المنافسة في قطاع الهاتف المحمول، في الربع الثالث 3.3 مليون مشترك، أي ما مجموعه 147 مليون رقم تم نقلها حتى الآن.

من جهة أخرى ارتفع هذا الشهر الرسم الذي يتعين دفعه مقابل الهواتف التي يجلبها المسافرون من الخارج لاستخدامهم الخاص، دون أغراض تجارية، إلى 2000 ليرات.

وبحسب تقرير للبنك المركزي ارتفعت أسعار الاتصالات بنسبة 0.59 في المائة في ديسمبر، وارتفع التضخم السنوي للمجموعة بمقدار 0.24 نقطة إلى 11.66 في المائة.

قطاع الاتصالات الإلكترونية من بين القطاعات القليلة الذي لم يتأثر بوباء فيروس كورونا (Kovid-19)، حيث زاد الطلب على خدمات النطاق العريض من حيث الاشتراكات الجديدة والمشتركين الحاليين الذين يستخدمون المزيد من البيانات.

بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، لوحظ أن عدد مشتركي النطاق العريض زاد بنسبة 5 في المائة على أساس سنوي.

مراسل هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICTA) ، الذي أعده “تقرير بيانات السوق الشهري لقطاع الاتصالات الإلكترونية التركي 3” بحسب بيانات، فإن إيرادات المشغلين بقطاع الاتصالات الإلكترونية في عام 2020 تجاوزت 20 مليار جنيه في الربع الثالث. اقترب إجمالي استثمارات المشغلين من 4.4 مليار ليرة هذا الربع.