أنقرة (زمان التركية)- بعد الانخفاض الذي شهده سعر البنزين أمس الثلاثاء، من المتوقع أن يرتفع سعر البنزين بمقدار 11 قرشا للتر الواحد، ابتداءً من منتصف الليل.

ووفقا للمعلومات التي تم الحصول عليها من ممثلي قطاع الوقود، فإنه من المتوقع أن يرتفع سعر البنزين بمقدار 11 قرشًا للتر الواحد، وسينعكس 7 قروش على أسعار الضخ.

تأتي هذه الزيادة بعد أن شهد سعر البنزين أمس انخفاضا مقداره 11 قرشا انعكس 7 قروش منه على أسعار الضخ.

يُباع لتر البنزين حاليًا مقابل 7.18 ليرة تركية في إسطنبول، و 7.22 ليرة تركية في أنقرة، و 7.25 ليرة تركية في إزمير.