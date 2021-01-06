أنقرة (زمان التركية) – كشفت دراسة أجراها اتحاد نقابات القطاع العام التركي، عن ارتفاع حد الجوع إلى 3146 ليرة وارتفاع حد الفقر إلى 11187 ليرة.

يأتي ذلك عقب الكشف عن زيادة معدل التضخم النقدي لشهر ديسمبر الماضي إلى 14.60 بالمية.

وأعلن اتحاد نقابات القطاع العام التركي نتائج دراسته الخاصة بشهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حول حد الفقر الذي تم حسابه بالاخذ في عين الاعتبار النفقات الأساسية الغير غذائية بجانب النفقات الغذائية وحد الجوع الذي يتم حسابه بالاعتماد على الكميات الغذائية التي تحتاجها أسرة مؤلفة من أربعة أشخاص كي تحصل على التغذية السليمة والمتوازنة.

وأفادت الدراسة أن حد الجوع ارتفع بنحو 45 ليرة خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي مقارنة بالشهر السابق له ليسجل 3146 ليرة بجانب ارتفاع النفقات اللازمة من أجل الاحتياجات الأساسية الغير غذائية بنحو 73 ليرة لتسجل 8041 ليرة. وعلى الصعيد الآخر ارتفع حد الفقر بنحو 118 ليرة ليسجل 11187 ليرة.

وبعد زيادته مؤخرًا بلغ الحد الأدنى للأجور في تركيا 2825 ليرة للموظف، و3313 للموظف الذي لديه 3 أطفال، قبل الضرائب والرسوم. الأمر الذي يشير إلى فرق كبير بين ما يتقاضاه الموظف من أجر وما يجب أن يتقاضاه لتوفير احتياجاته الأساسية.

438 ليرة زيادة سنوية في حد الجوع

وتسببت الزيادة الكبيرة في أسعار السلع الغذائية خلال العام الماضي في ارتفاع حد الجوع، الذي يتم احتسابه بناءا على السلع الغذائية اللازمة لأسرة من أربعة أشخاص من أجل الحصول على التغذية السليمة، إلى 3146 ليرة وارتفاع حد الجوع بنحو 438 ليرة على الصعيد السنوي.

ارتفاع النفقات الغير غذائية

وأشارت الدراسة أيضا إلى تراجع نفقات الملابس والأحذية لأسرة مؤلفة من أربعة أشخاص بنحو 2 ليرة مقارنة بالشهر عينه من العام السابق لتسجل 597 ليرة، بينما ارتفعت نفقات الإيواء بما يشمل الإيجار بنحو 129 ليرة لتسجل 1481 ليرة.

وارتفعت نفقات مستلزمات المنزل بنحو 139 ليرة لتسجل 875 ليرة، كما ارتفعت نفقات الصحة بنحو 41 ليرة لتسجل 278 ليرة.

وارتفعت نفقات النقل أيضا بنحو 324 ليرة لتسجل 1809 ليرة بجانب ارتفاع نفقات الاتصالات بنحو 16 ليرة لتسجل 305 ليرة ونفقات الخدمات الثقافية والترفيهية بنحو 32 ليرة لتسجل 342 ليرة.

وشهدت النفقات التعليمية أيضا زيادة بنحو 16 ليرة لتسجل 245 ليرة، كما ارتفعت نفقات السياحة والسفر بنحو 94 ليرة لتسجل 837 ليرة.

هذا وبلغ إجمالي النفقات اللازمة من أجل الاحتياجات الأساسية الغير غذائية نحو 7497 ليرة.