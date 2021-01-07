أنقرة (زمان التركية) – أفادت أزجي أونالان، محامية الطلاب المعتقلين عقب الوقفة الاحتجاجية التي شهدتها جامعة البسفور، أن العديد من الأشخاص تعرضوا للتفتيش عراه وأن هذا الاجراء نجح مع البعض.

وكانت قوات الأمن التركية قد اعتقلت 22 طالبا أول أمس عقب الوقف الاحتجاجية التي شهدتها جامعة البسفور، قد اعتقلت بالأمس 14 طالبا آخرين خلال مداهمتها لمنازلهم.

ومن جانبها ذكرت أونالان، محامية الطلاب الذين تم اقتيادهم إلى مديرية الأمن للحصول على إفادتهم، أن قوات الأمن بدأت في استجواب الطلاب المعتقلين أول أمس غير أنها لم تلتق بعد بالطلاب المعتقلين أمس قائلة: “كنا قد تحدثنا بالأمس على التعرض للتفتيش عراة، لكن علمنا أن التفتيش عراة لم يقتصر على هذا الحد وطال العديد من الأشخاص ونجح مع البعض. وسنطرح أيضا هذه الأمور أثناء أعمال استجواب موكلي”.