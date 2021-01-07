أنقرة (زمان التركية) – أدلى وزير الداخلية التركي بتصريحات حول الاحتجاجات المتواصلة بجامعة البوسفور اعتراضا على تعيين المرشح البرلماني السابق مليح بولو “وصيا” على الجامعة.

وعبر حسابه بموقع تويتر، نشر سويلو تغريدة ذكر خلالها أن الشرطة التركية فعلت الصواب بتصديها لماسماه الجماعات غير القانونية المرتبطة بتنظيمات إرهابية ولا تنتمي للجامعة.

وتطرق سويلو إلى الجدل المثار حول إغلاق الشرطة لبوابة الجامعة بالأصفاد قائلا: “حطم الطلبة بوابة الجامعة بالعنف والشرطة قامت بإسناد البوابة المحطمة بمستلزمات بلاستيكية لدواع أمنية. وفي المرة الثانية عاودوا تحطيم البوابات فقامت الشرطة بربط البوابات ببعضها البعض باستخدام أصفاد أمن الجامعة”.

واستنكر سويلو منتقدي إغلاق الشرطة لبوابة الجامعة بالأصفاد قائلا: “أكان ينبغي على أفراد الشرطة السماح للجماعات غير القانونية المرتبطة بالتنظيمات الإرهابية دخول الجامعة؟ أكان ينبغي عليهم تجاهل الأشخاص الذين يصفون الشرطة بالقتلة والسماح لهم بالدخول؟ أكان ينبغي عليهم تسليم الجامعة إلى من ينشدون نشيد التنظيم الإرهابي؟ أم كان ينبغي عليهم استدعاء عامل إصلاح الأبواب وانتظار قدومه؟”.

وزعم سويلو أن الشرطة التركية فعلت ما يوجبه القانون عليها، مؤكدا أن الدولة لن تتهاون مع من يحاولون إفساد نظامها العام وأمنها واستقرارها وذلك بموجب السلطة التي يمنحها القانون لها وبدعم الشعب لها.