أنقرة (زمان التركية)- اعتقلت الشرطة في تركيا صباح اليوم السبت، 20 طالبا في العاصمة أنقرة.

تم اعتقال الطلاب خلال تنظيمهم مظاهرة في “جوفان بارك” في أنقرة، للتنديد باعتقال 30 من طلاب جامعة البوسفور الذين اعترضوا على تعيين قيادي بحزب العدالة والتنمية رئيسا لجامعة البوسفور.

وخلال لحظات اعتقال الطلاب في أنقرة، قامت الشرطة بسحبهم على الأرض والاعتداء عليهم بالضرب وتقييدهم بالأصفاد بشكل عكسي.

وانتفض طلاب جامعة البوسفور، عقب تعيين الرئيس أردوغان بموجب مرسوم، مليح بولو الحاصل على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال، رئيسا لجامعة البوسفور في إسطنبول.

وصدر قرار بسجن 30 طالبا من جامعة البوسفور المشاركين في التظاهرات.

وانتقد زعيم حزب المستقبل المعارض، أحمد داود أوغلو، تعيين أردوغان شخصاً أدار عدة مهام في حزب العدالة والتنمية وكان مرشحا سابقا في البرلمان، عميداً لجامعة، وفي تغريدة له على تويتر قال داود أوغلو: ” الجامعات ليست أمكنة بلا أرواح، هي إقليم للعقول التي تتغذى من الحرية”.

وأكد أعضاء في هيئة التدريس بجامعة البوسفور، أن “بولو، هو أول رئيس جامعة يتم اختياره من خارج الجامعة منذ الانقلاب العسكري في تركيا عام 1980”.

وأضافوا: “لا نقبل ذلك، لأنه ينتهك بوضوح الحرية الأكاديمية والاستقلالية العلمية وكذلك القيم الديمقراطية لجامعتنا”.