أنقرة (زمان التركية)- اعتقلت السلطات في تركيا 11 شخصا بينهم إمره أيتار المنسق السابق لفرع الهلال الأحمر التركي في سنجاك تبه بمدينة إسطنبول، بتهمة بيع المساعدات التي يقدمها الهلال الأحمر مجانا للمحتاجين.

قبل عام جاءت معلومات لوزارة الداخلية التركية حول قيام عدد من الأشخاص ببيع معاطف وسترات وسراويل، تنتج للهلال الأحمر في الأسواق بدلا من منحها للمحتاجين.

وتتبعت الداخلية هذه الإخبارية، ليتم التأكد من قيام إمره أيتار المنسق السابق لفرع الهلال الأحمر التركي في سنجاك تبه بإسطنبول، ووالده البائع في السوق إسماعيل حقي أيتار فضلا عن 11 شخصا آخرين، ببيع تبرعات الهلال الأحمر في السوق.

وأشارت السلطات التركية إلى أن أيتار الذي يشغل منصبه في الهلال الأحمر منذ عام 2007، قام باستئجار 7 مخازن من أجل وضع المساعدات بهم. وتم نقل المعاطف والسراويل والسترات التي تنتجها المصانع للهلال الأحمر، في ما يقرب من 100 شاحنة إلى هذه المخازن، ليتم بيعها بعد ذلك في أسواق الأحياء مثل “بانديك، جاماك قوي، كيركلارلي، تاكيرداغ، كوجايلي”.

وبلغت قيمة العائدات اليومية 7-8 آلاف ليرة، وأشار رئيس المحكمة التي تنظر في القضية إلى أن هناك أضرار بحوالي 4 تريليون ليرة جراء هذه السرقة.