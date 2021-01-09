واشنطن (زمان التركية)ــ أعلن موقع تويتر تعليق حساب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بشكل دائم، وكذلك حساب فريق حملته الانتخابية، فيما قال ترامب إنه قد ينشئ منصة خاصة.

وجاء في بيان مكتوب من فريق الأمن في تويتر، “لقد علقنا هذا الحساب بشكل دائم بسبب خطر إثارة المزيد من العنف، بعد فحص الرسائل الأخيرة وسياق حساب ترامب عن كثب، وخاصة بالنظر في رد فعل هذه المنشورات”.

أضاف البيان، الذي أكد على أن تويتر يسمح للجمهور بسماع أصوات المسؤولين المنتخبين وقادة العالم، “أوضحنا أنه في السنوات الأخيرة، لا تتفوق حسابات القادة على قواعدنا ولا يمكنهم استخدام تويتر لنشر العنف. سنواصل العمل”.

من ناحية أخرى، بينما أغلق تويتر الحساب باسم المستخدم “realDonaldTrump”، حيث كان ترامب أكثر نشاطًا، ظل حساب المستخدم الرسمي “POTUS” المفتوح لرؤساء الولايات المتحدة نشطًا.

وقال ترامب في بيان مكتوب من الحساب الرئاسي “POTUS” ، بعد تعليق حسابه الرسمي على تويتر بشكل دائم، “كنت أقول إن تويتر ذهب بعيدًا في حظر حرية التعبير لفترة طويلة، واليوم يقوم موظفو تويتر الديمقراطيون بإزالة حسابي من هذه المنصة لإسكاتي”.

وقال ترامب مخاطبا 75 مليون شخص صوتوا له، “ربما يكون تويتر شركة خاصة، لكنهم ما كان لهم أن يستمروا طويلا دون الحماية القانونية التي توفرها لهم الحكومة”.

وتوقع ترامب أن يعلق تويتر حسابه، وقال: “لقد كنا على اتصال بالعديد من المواقع الأخرى وسيكون لدينا إعلان كبير في المستقبل القريب. كما ندرس إمكانية إنشاء منصتنا الخاصة في المستقبل القريب. لن تتمكن من إسكاتنا”.

وقال ترامب، الذي اعتبر إلى أن تويتر لا يوفر حرية التعبير ، “تويتر هو منصة يتحدث فيها أخطر الأشخاص في العالم بحرية ويرفعون أقصى اليسار. ابق على اتصال”. أدلى بتعليق.

كما حذف موقع تويتر بيان ترامب من حسابه على “POTUS”.

وبعد فترة وجيزة من مشاركة ترامب، الذي تم تعليق حسابه باسم المستخدم “realDonaldTrump”، البيان المكتوب في حساب “POTUS” ، وهو الحساب الرسمي لرئاسة الجمهورية، حذف Twitter هذا المنشور لترامب.

من جهته قال السناتور الجمهوري ليندسي جراهام على حسابه على تويتر، “قد يمنعني تويتر من الإدلاء بهذا البيان، لكنني سعيد بهذا المصير: قراركم بتعليق حساب ترامب نهائيًا خطأ فادح. آية الله (خامنئي) يمكنه التغريد، لكن ترامب لا يستطيع ذلك. هذا يخبرنا الكثير عن من يدير تويتر “.

وأكد جراهام أنه سيعمل على إلغاء اللائحة الفيدرالية 230 التي توفر الحماية لشركات التواصل الاجتماعي، “شركات التكنولوجيا الكبرى هي الشركات الأمريكية الوحيدة المعفاة من الدعاوى القضائية بسبب أفعالها، لأن الكونجرس قام بحمايتها”.

كما علقت منصة التواصل الاجتماعي تويتر حساب فريق الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، الذي أغلق حسابه الشخصي.

وأصبح حساب “تيم ترمب” الذي يستخدمه فريق حملة ترامب الانتخابية ويتابعه 2.4 مليون متابع، غير فعال.

يشار إلى أن الخطوة المذكورة جاءت بعد أن شارك الحساب بيانًا بأن ترامب رد على تويتر.

وكان تويتر علق حساب ترامب لمدة 12 ساعة بعد الهجوم على الكونجرس يوم الأربعاء وأعلن أنه سيتم إغلاق الحساب إذا استمرت المنشورات التي شجعت على العنف.

وعلقت منصات التواصل الاجتماعي Facebook و Instagram أيضًا حسابات الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته على كلا المنصتين بسبب مشاركات ترامب.