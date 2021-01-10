أنقرة (زمان التركية) – طالب إمام مسجد، باستخدام المعارضين كفئران تجارب للتأكد من جدوى لقاح فيروس كورونا.

إمام مسجد في بلدة “أربع” بولاية طوقات شمال تركيا يدعى أيهان كسكين، قال في تغريدة على تويتر: “لنستخدم لقاح فيروس كورونا أولا على منتمين لحزب الشعب الجمهوري المعارض، فإن ثبتت فاعليته نكون أنقذنا الأمة، وإن هلكوا فسيكون قد تخلص الوطن منهم”، على حد تعبيره.

ويتخوف المواطنون في تركيا من تلقي لقاح فيروس كورونا الصيني، الذي وصلت جرعات منه مؤخرًا.

ردا على ذلك رفع خيري كوجا أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري في بلدة “أربع”، دعوى قضائية ضد إمام المسجد.

وأوضح كوجا أوغلو في دعواه القضائية أن التغريدة التي نشرها إمام المسجد، تعد تحريضًا للناس على الكراهية والعداوة والإذلال.

وشدد كوجا أوغلو على أنه من غير المقبول مشاركة مسؤول ديني بمثل هذا المنشور، مشيرا إلى أنهم بسبب إيمانهم بالعدالة، فلن يلجئوا لحل المشكلة من خلال الكلام المبتذل، بل عن طريق القانون.

وأكد المعارض التركي إدانتهم لمثل هذه اللغة العنصرية، متابعا: “حزب الشعب الجمهوري هو حزب لم يتأسس في غرف الفنادق بل في ساحات القتال”، في إشارة منه إلى مؤسس الحزب الأول مصطفى كمال أتاتورك.