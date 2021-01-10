أنقرة (زمان التركية)- كشفت دراسة نفسية أجرتها جمعية لندن الملكية لتحسين المعرفة الطبيعية أنه من الأفضل المشي في الطبيعة بدلاً من البيئات الحضرية.

الدراسة البريطانية أوضحت أن البيئات الحضرية يمكن أن تجعلك تمشي ببطء وتزيد من العبء العقلي، بينما التنزه على مهل في الطبيعة يهدئ عقلك ويسرع خطواتك.

كما أضافت الدراسة التي تمت على 65 طالبا جامعيا، أن البيئات الطبيعية تجلب العديد من الفوائد الجسدية والعقلية، ويمكن أن تقلل من الإرهاق العقلي وتحسن أوقات رد الفعل بشكل مباشر.

وتوصل العلماء إلى هذه النتائج من خلال قياس سرعة المشي وأوقات رد الفعل، مشيرين إلى أن الصور الطبيعية تميل إلى أن تكون ممتعة من الناحية الجمالية وتساعد على الاسترخاء النفسي للعديد من الأشخاص، في الوقت الذي يكون فيه غالبا التحفيز البصري غائبًا في البيئات الحضرية.

وبالتالي، يمكن أن يكون المشي في بيئة طبيعية أسهل وأكثر خلوًا من الإجهاد للدماغ؛ ربما لأن هذه البيئة كانت مشهدًا مألوفًا في معظم مراحل التطور البشري.