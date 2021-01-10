أنقرة (زمان التركية) – كشفت نتائج استطلاع رأي عن ضعف نسبة مؤيدي تحالف حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية.

عبر تويتر نشر رئيس مؤسسة متروبول للدراسات واستطلاعات الرأي، أوزر سنجار، نتائج أحدت استطلاع للرأي أجرته المؤسسة واصفا إياه بالصفعة الكبيرة لتحالف الجمهور الحاكم في تركيا.

وخلال استطلاع الرأي تم سؤال المشاركين عن الحزب الذي سيصوتون لصالحه في حال انعقاد انتخابات، حيث أفاد 30.6 في المئة من المشاركين أنهم سيصوتون لصالح حزب العدالة والتنمية في حين منح 6 في المئة من المشاركين أصواتهم إلى حزب الحركة القومية.

وعقب توزيع أصوات الذين لم يقرروا بعض ورفضوا الإجابة عن السؤال فإن نسبة الأصوات المؤيدة لحزب العدالة والتنمية بلغت 38.9 في المئة، بينما بلغت الأصوات المؤيدة لحزب الحركة القومية 7.7 في المئة.