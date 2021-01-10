أنقرة (زمان التركية)-بمناسبة يوم الصحفيين العاملين في تركيا الموافق العاشر من يناير، قال مسؤول الإعلام في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، إن حرية الإعلام تقدمت بشكل لافت خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية.

ولكن وفقا لمؤشر حرية الصحافة العالمي، جاءت تركيا في المركز الـ 154 ضمن 180 دولة في عام 2020، بعد أن كانت تحتل المرتبة الـ 99 في عام 2002.

تكشف هذه الإحصائيات تكشف تراجع تركيا 55 درجة خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية.

يذكر أن حزب الشعب الجمهوري المعارض، كشف خلال تقرير اليوم أن عام 2020 شهد فتح 361 دعوى قضائية ضد الصحفيين، وتوقيف 86 صحفيا وسجن 70 منهم.

التقرير أوضح أيضا أنه خلال العام 2020 استقال ما يقرب من 100 صحفي من وظائفهم بسبب الرقابة الممارسة عليهم.

كما أضاف التقرير أن أكثر من 6000 شخص من العاملين في الصحافة والنشر والطباعة أصبحوا عاطلين عن العمل في العامين الماضيين.

وأشار التقرير إلى أنه في العام الماضي، تم حجب ما يقرب من ألفي خبر وحظر الوصول إلى أكثر من 100 موقع.