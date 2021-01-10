أنقرة (زمان التركية)- كشف حزب الشعب الجمهوري المعارض، أن عام 2020 شهد فتح 361 دعوى قضائية ضد الصحفيين، وتوقيف 86 صحفيا وسجن 70 منهم.

نائب رئيس “الشعب الجمهوري” فيلي أغابابا، استعرض تقريرا للحزب حول “الانتكاسة التي وصلت إليها الصحافة والصحفيين خلال عام 2020″، حيث كشف خلال تقريره الحالة المتردية التي وصلت إليها حرية الإعلام في تركيا.

التقرير أوضح أنه خلال العام 2020 استقال ما يقرب من 100 صحفي من وظائفهم بسبب الرقابة الممارسة عليهم.

كما أضاف التقرير أن أكثر من 6000 شخص من العمالين في الصحافة والنشر والطباعة أصبحوا عاطلين عن العمل في العامين الماضيين.

وأشار التقرير إلى أنه في العام الماضي، تم حجب ما يقرب من ألفي خبر وحظر الوصول إلى أكثر من 100 موقع.

كما كشف التقرير أنه في العام الماضي، غرم المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون في تركيا، القنوات التلفزيونية 67 مرة، وأغلق قناة واحد، وعلق 49 بثًا وستة إنذارات.

وصنفت تقارير المنظمات الدولية في السنوات الأخيرة تركيا، كأكبر سجن للصحافيين في العالم.