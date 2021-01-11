أنقرة (زمان التركية) – يعمل التلفزيون التركي (تي آر تي) على إزالة التصريحات السابقة لأعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم غير الملائمة للمناخ السياسي الحالي بالبلاد من منصات التواصل الاجتماعي، وفق ما أفاد برلماني معارض.

وذكر نائب رئيس تكتل نواب حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، أوزجور أوزيل، أن التلفزيون التركي (تي آر تي) يتقدم بطلبات منذ فترة إلى مقدمي خدمات التواصل الاجتماعي في تركيا لحزف مقاطع الفيديو الخاصة بالخطابات السابقة لأعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بحجة حقوق الملكية الفكرية.

وأضاف أوزيل أن من بين هذه المقاطع الكلمة التي ألقاها صويلو على قناة سمانيولو التابعة لحركة الخدمة عقب إصلاحات الثاني عشر من سبتمبر/ أيلول عام 2010 والتي ذكر خلالها أن حزب العدالة والتنمية مدين للشعب بخفض الحد الأدنى لدخول الأحزاب البرلمان إلى 10 في المئة وأنه لابد من أن يتمكن حزب الشعب الديمقراطي (DEHP) من دخول البرلمان ولا مكان لحزب الحركة القومية في تركيا الجديدة.

وبينما أصبح حزب الحركة القومية حاليا حليفا للحزب الحاكم بات حزب الشعوب الديموقراطي الذي كان وسيطا في مفاوضات السلام بين الحكومة وحزب العمال الكردستاني مغضوبًا عليه.

هذا وشدد أوزيل على رفضه سعى السياسيين حذف ماضيهم لإخفاء التذبذب في مسيرتهم السياسية واستغلالهم التلفزيون التركي لتحقيق هذا قائلا: “بات من الواضح والصريح سعي السياسيين لحذف ماضيهم باستغلال التلفزيون التركي تحت مظلة حقوق الملكية الفكرية”.