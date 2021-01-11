أنقرة (زمان التركية)ــ قالت البيانات الرسمية إن معدل البطالة في تركيا، لشهر أكتوبر 2020، تراجع بمقدار 0.7 نقطة مقارنة بالشهر ذاته الذي بلغ 12.7 بالمئة. وأن عدد العاطلين عن العمل انخفض بمقدار 391 ألف شخص.

ومن المتوقع أن يكون هناك ردود فعل تشكك في صحة هذه الأرقام.

هيئة الإحصاء التركية (TSI)، أصدرت تقريرها حول البطالة لشهر أكتوبر 2020، وقالت إن العدد الإجمالي للعاطلين عن العمل يبلغ 4 ملايين و 5 آلاف شخص.

ووفق الإحصاءات الرسمية التي تشكك بها المعارضة، انخفض العدد الإجمالي للعاطلين عن العمل في تركيا في الفئة العمرية 15 فأكثر في أكتوبر 2020 بمقدار 391 ألف شخص مقارنة بالفترة نفسها حيث سجل 4 ملايين و 5 آلاف شخص. في نفس الفترة، بلغ معدل البطالة 12.7٪ بانخفاض 0.7 نقطة مئوية. وفق التقرير.

وكانت إحصاءات البطالة في تركيا المعلنة في سبتمبر الماضي أظهرت ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في شهر يونيو الماضي بنحو 0.4 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق لتسجل 13.4 في المئة.

وفق التقرير الحديث بلغ معدل البطالة غير الزراعية 14.8٪ بانخفاض 0.9 نقطة مئوية.

في الشهر المذكور، انخفض معدل بطالة الشباب، الذي يشمل الفئة العمرية 15-24، بمقدار 0.4 نقطة ليصل إلى 24.9٪. تم تحديد معدل البطالة للفئة العمرية 15-64 على أنه 13٪ بانخفاض 0.7 نقطة.

والشهر الماضي كذب اتحاد نقابات العمال الثورية اليسارية، بيانات هيئة الإحصاء التركية فيما يتعلق بنسب البطالة في تركيا، حيث أوضح الاتحاد أنها ارتفعت لتصل إلى 26.4%.

اتحاد نقابات العمال الثورية اليسارية، قال في ديسمبر الماضي إن نسبة البطالة التي تبلغ 12.7% وفق هيئة الإحصاء غير صحيحة، والنسبة الحقيقية للبطالة في تركيا خلال شهر سبتمبر 2020 وصلت إلى 26.4%.

وأضاف تقرير اتحاد نقابات العمال، أن بيانات هيئة الإحصاء التركية، لا تعكس بدقة معدل البطالة وعدد العاطلين عن العمل، خاصة بعد الضرر الذي أحدثه فيروس كورونا على التوظيف.

وفي تقرير اتحاد نقابات العمال، الذي ذكر أن عدد العاطلين عن العمل بشكل عام قد ارتفع إلى 9.5 مليون، أوضح أن معدل البطالة وصل بشكل عام إلى 26.4٪ في سبتمبر .

وأشار التقرير، إلى استمرار تأثير وباء كورونا Kovid-19 والأزمة الاقتصادية على أسواق العمل حيث أدى ذلك إلى خسارة ما لا يقل عن مليون و 706 ألف فرصة عمل. انخفضت نسبك العمالة بنسبة 733 ألف شخص في السنة. وانخفض معدل التوظيف بنسبة 44.1٪. انخفض عدد العاملين بمقدار مليون و 188 ألف شخص في العام الماضي. وارتفع عدد العاطلين اليائسين من 630 ألفًا إلى مليون و 402 ألفًا في عام واحد.

وأكد التقرير، أنه في فترة وباء كورونا تظهر البيانات الرسمية أن ملايين العمال عكس الواقع، بسبب بسبب منح أصحاب العمل الموظفين إجازة غير مدفوعة الأجر بدلاً من الفصل.