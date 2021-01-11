أنقرة (زمان التركية) – اعتبر الصحفي التركي مراد مراد أوغلو، أن بلاده ستتحمل جزءا من عواقب الفوضى التي أثارها الرئيس دونالد ترامب في بلاده مع عدم رغبته في تسليم السلطة بشكل سلس.

وأشار مراد أوغلو في مقال بصحيفة سوزجو، إلى توقيع ترامب على عدة عقوبات على حكومة أردوغان لشرائها منظومة الدفاع الصاروخي الروسية أس 400، تعتبرها الإدارة الجديدة بقيادة جو بايدن مجرد “عقوبات صورية”.

ثم عقب الكاتب، قائلا: “غير أنه عقب الأحداث الأخيرة بات ترامب يواجه اتهامات الخيانة والتحريض على التمرد، ولأجل ذلك سيعيد النظر في كل القرارات التي وقع عليها وسيحل الدور على العقوبات الصورية المفروضة على تركيا” من أجل إظهر وطنيته.

وأضاف مراد أوغلو أن الحكومة التركية لن تستطيع استخدام منظومة الدفاع الصاروخي التي قامت بشرائها من روسيا والتغاضي عن الاعتراضات الأمريكية والأوروبية، قائلا: “المسئولون الأتراك لن يزيحوا بعد الآن الغطاء عن صناديق الصواريخ الروسية حتى للتصوير، وسيلقون مبلغ 2.5 مليار دولار دفعتها تركيا نظير المنظومة الروسية فى القمامة”، على حد تعبيره.

وأفاد مراد أوغلو أن 2.5 مليار دولار دفعتها الحكومة التركية مقابل المنظومة الروسية هي ضرائب الشعب التركي، وليس الأمر كما زعمت الحكومة أن المنظومة لن تكلف البلاد والشعب.

وكان وزير الدفاع الأمريكي الأسبق، روبرت غيتس، اعتبر أنه يتوجب على حكومة جو بايدن فرض المزيد من العقوبات على تركيا عقب مباشرة مهامها في 20 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وفي مقال بعنوان “العالم ملئ بالصعوبات وبإمكان بايدن التعامل معها على هذا النحو” بصحيفة نيويورك تايمز ذكر غيتس أنه كان لا بد من رد فعل على شراء تركيا منظومة الدفاع الصاروخي الروسية الاس 400 على الرغم من تحذيرها عدة مرات بهذا الصدد مؤكدا أن العقوبات الأمريكية الصادرة بحق تركيا تشكل بداية جيدة، داعيا بايدن إلى فرض المزيد من العقوبات.