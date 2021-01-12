أنقرة (زمان التركية)- قدم محامي أمينة أردوغان، قرينة رئيس الجمهورية، طعنا لدى محكمة العدل الإقليمية في إسطنبول، على قرار براءة الصحفي أندر إيرماك بعد انتقاده حقائب سيدة تركيا الأولى باهظة الثمن.

إيرماك كتب في 29 يونيو 2019، مقالا في صحيفة “أفرنسال” التركية، تحت عنوان “حقيبة هيرميس كانت براقة”، منتقدا بذخ زوجة أردوغان التي تحمل حقيبة يصل سعرها لأكثر من 50 ألف دولار.

على إثر ذلك رفع أحمد أوزال محامي أمينة أردوغان دعوى قضائية ضد الصحفي، بتهمة إهانة زوجة الرئيس، ولكن المحكمة التركية برأت إيرماك، مشيرة إلى أن المقال يندرج تحت حرية الرأي والتعبير.

ولكن السيدة الأولى لم يعجبها الحكم القضائي، فتقدم محاميها مرة أخرى بطلب إلى محكمة العدل الإقليمية في إسطنبول (الاستئناف)، لإلغاء قرار البراءة الصادر عن محكمة باكيركوي الجنائية الثانية الابتدائية.

أوزال أوضح في طلبه أن المقال كان يهدف إلى تشويه سمعة السيدة الأولى، وأنه لا أساس له من الصحة وليس له مصلحة عامة.

وأكد أوزال أن المقال يحمل معان مهينة، مشيرا إلى أن المقال كتب بطريقة خبيثة، ويعد مقالا غير قانوني، لأن إيرماك كان يحاول خلق تصور سلبي عن السيدة الأولى أمينة أردوغان.