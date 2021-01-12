أنقرة (زمان التركية)- كشفت بيانات معهد الإحصاء التركي عن ارتفاع طفيف في مؤشرات التجارة الخارجية لشهر نوفمبر 2020.

وأوضح معهد الإحصاء التركي ارتفاع مؤشر قيمة وحدة الصادرات بنسبة 0.8٪ في نوفمبر من العام الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

في هذه الفترة، ارتفع المؤشر بنسبة 0.8 في المائة في الأغذية والمشروبات والتبغ، و 1.1 في المائة في المواد الخام (باستثناء الوقود) و 1.9 في المائة في الصناعة التحويلية (باستثناء الأغذية والمشروبات والتبغ)، بينما انخفض الوقود بنسبة 33.2 في المائة.

كما ارتفع مؤشر قيمة وحدة الاستيراد بنسبة 0.2٪ على أساس سنوي في نوفمبر 2020. مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، ارتفع المؤشر بنسبة 11 في المائة في الأغذية والمشروبات والتبغ، و 12.4 في المائة في المواد الخام (باستثناء الوقود) و 6.2 في المائة في الصناعة التحويلية (باستثناء الأغذية والمشروبات والتبغ)، بينما انخفض الوقود بنسبة 30.9 في المائة.

وانخفض مؤشر كمية الصادرات بنسبة 1.7 بالمائة في نوفمبر 2020 مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. في هذه الفترة، انخفض المؤشر بنسبة 3.8 في المائة في الأغذية والمشروبات والتبغ، و 35.7 في المائة في الوقود و 0.2 في المائة في الصناعة التحويلية (باستثناء الأغذية والمشروبات والتبغ)، بينما ارتفعت المواد الخام (باستثناء الوقود) بنسبة 13.4 في المائة.

ارتفع مؤشر كمية الواردات بنسبة 11.7 في المائة على أساس سنوي في الشهر المعني. مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، انخفض المؤشر بنسبة 9.8 في المائة في الأغذية والمشروبات والتبغ، و 14.4 في المائة في المواد الخام (باستثناء الوقود)، و 2.5 في المائة في الوقود و 13.6 في المائة في الصناعة التحويلية (باستثناء الأغذية والمشروبات والتبغ).

وفقًا للسلسلة المعدلة موسميًا وتقويمًا، انخفض مؤشر حجم الصادرات، والذي كان 171.2 في أكتوبر 2020، بنسبة 0.9 في المائة وأصبح 169.7 في نوفمبر 2020. وفقًا لسلسلة التقويم المعدلة، ارتفع مؤشر حجم الصادرات، الذي تم تسجيله على أنه 174.1 في نوفمبر 2019، بنسبة 1.9 بالمائة ووصل إلى 177.5 في نوفمبر 2020.

وفقًا للسلسلة المعدلة موسميًا وتقويمًا، ارتفع مؤشر كمية الواردات، والذي كان 144.5 في أكتوبر 2020، بنسبة 1.3 في المائة وأصبح 146.4 في نوفمبر 2020. وبحسب سلسلة التقويم المعدلة، ارتفع مؤشر كمية الواردات، الذي كان 132.2 في نوفمبر 2019، بنسبة 11.7 في المائة وبلغ 147.7 في نوفمبر من العام الماضي.