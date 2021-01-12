أدرنة (زمان التركية)ــ أثرت الأمطار الغزيرة التي هطلت مساء أمس الإثنين سلبًا على الحياة في ولاية أدرنة شمال غرب تركيا.

بسبب هطول الأمطار الغزيرة في أدرنة، تم إغلاق الطريق الدائري الجنوبي أمام حركة المرور على الجانبين، وتواصل فرق بلدية أدرنة العمل على سحب المياه وفتح الطريق.

وتأثرت ورش الرخام التي تنتشر على الطريق الدائري الجنوبي حيث غرق بعضها بسبب هطول الأمطار.

قال حسن تيكي الذي يعمل في ورشة رخام لوكالة الأناضول، إنهم واجهوا فيضانًا عندما جاءوا إلى مكان العمل في الصباح، وقال: “لقد هطلت الأمطار بغزارة منذ مساء أمس، ودخلت المياه إلى مكان عملنا بسبب فيضان غرف التفتيش.