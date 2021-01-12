أنقرة (زمان التركية) – قالت وكالة بلومبيرج الاقتصادية أنه في حال تعيين جانيت يلين، التي رشحها الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لوزارة الخزانة الأمريكية، ستكون التركية ديدام نيشانجي أحد أبرز الشخصيات التي ستصر عليها يلين.

أفاد أربعة مصادر للوكالة أن نيشانجي ستتولى منصب المساعدة التنفيذية للوزيرة يلين مشيرين إلى قبول نيشانجي للمقترح.

وستباشر نيشانجي مهامها مباشرة في حال موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على إدراج يلين ضمن إدارة بايدن، حيث لا يستوجب موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على الشخصيات التي ستتولى منصب المساعد التنفيذي للوزراء.

تجدر الإشارة إلى تولي ديدام نيشانجي رئاسة قسم السياسات العامة في شركة Bloomberg LP وهي الشركة الأم لوكالة بلومبيرج التي تعد أحد أبرز المؤسسات الإعلامية في العالم. وفي عام 2018 كانت نيشجاني تعمل ضمن مجموعة Promontory المالية قبل أن تنتقل إلى شركة Bloomberg LP.

وسبق وأن عملت نيشانجي مساعدة تنفيذية بهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في ظل إدارة باراك أوباما.

وأضافت وكالة بلومبيرج أن بن هاريس، أحد أبرز المستشارين الاقتصاديين لبايدن، سيشغل منصب مستشار يلين بوزارة الخزانة.

ولم يجب كل من نيشانجي وهاريس عن أسئلة الصحفيين بهذا الصدد.