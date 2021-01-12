أنقرة (زمان التركية)- اعتقلت السلطات في تركيا المواطن الكردي عثمان شيبان، الذي كاد يفقد حياته، حيث تم الكشف عن إلقائه من طائرة هليكوبتر، بصحبة ثروت تورجوت، الذي توفى في وقت سابق بالمستشفى.

في إطار تحقيق فتحته النيابة العامة في ولاية فان التركية، داهمت الشرطة صباح اليوم منزل عثمان شيبان الذي يعيش في منطقة جونيش في مرسين.

بعد المداهمة، تم اعتقال شيبان ونقله إلى مستشفى توروس الحكومي بواسطة سيارة إسعاف للخضوع لفحص الطبي.

يذكر أنه ورد في تقارير طبية لمستشفى حكومي أنه تم ألقاء عثمان شيبان وثروت تورجوت من مروحية عسكرية في 11 سبتمبر 2020.ولفظ تورجوت أنفاسه الأخيرة بعد قضائه بضعة أيام داخل وحدة العناية المركزة.

أما شيبان فتعرض لكسور وفقدان جزئي للذاكرة، إلا أنه تمكن من تجميع خيوط ما حدث له وكشف الجريمة المروعة التي تعرض لها حيث قال: بعد اعتقالي، وضعوني في المروحية مع ثروت تورجوت وجثث مسلحين. هبطت المروحية. رأيت الكثير من الجنود. ربما كان هناك 100 أو 150 جنديًا؛ كانوا مسلحين وجاهزين. في البداية ألقوا جثث [المسلحين] من المروحية، ثم ألقوا بنا”.

ويتابع شيبان: “سمعت أحدهم يصيح: هذا الإرهابي ما زال حياً!” ثم هاجمنا جميع الجنود. جاء عشرة أو 20 منهم من أجل كل واحد منا. لا أعرف ماذا فعلوا بنا. لا أعرف ماذا فعلوا بي. ألقوا بنا أرضًا ثم بدأوا في ضربنا. لقد أطلقوا علينا لفظ “الإرهابيين” وهم يضربوننا. نحن قرويون. نحن مواطنون. لا أعرف كم من الوقت استمر. أغمي علي”.