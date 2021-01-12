القاهرة (زمان التركية)ــ رفعت مصر رسميًا اليوم الثلاثاء الحظر على رحلات الطيران إلى قطر وأعلنت فتح المجال الجوي للطيران القطري، في خطوة تأتي بعد ثلاث سنوات ونصف من تجميد العلاقات بين البلدين.

المهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني، قال في تصريحات لصحيفة “الأهرام” المصرية إن سلطة الطيران المدني المصري سمحت بإنهاء الحظر الجوي المفروض ووافقت على الطلبات المقدمة من السلطات القطر ية للسماح للطائرات القطرية بعبور الأجواء المصرية فجر اليوم.

ويأتي القرار المصري بعد التوقيع على “اتفاق العلا” في السعودية للمصالحة بين قطر ودول الخليج ومصر، وإنهاء إجراءات الحصار المعلنة قبل ثلاث سنوات ونصف. وكانت الرياض أعلنت استئناف الرحلات الجوية مع الدوحة، وينتظر أن تتخذ دولة الإمارات قرارا مماثلا.

وأوضح رئيس سلطة الطيران المدني أنه بات مسموحا لشركتي مصر للطيران والخطوط القطرية وشركات الطيران القطري إستئناف الحركة الجوية وإرسال جداول تشغيل للرحلات لسلطتي الطيران المدني المصري والقطر ي للموافقة عليها، خاصة بعد أن أعلنت

وأشار نوير إلي تعديل النشرات الملاحية للطائرات القطر ية اعتبارًا من صباح اليوم الثلاثاء.