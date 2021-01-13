أنقرة (زمان التركية)ــ شن الرئيس التركي ورئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم رجب أردوغان هجوما حادا، على زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري، كما قال إن تحالف الجمهور، سيحقق أغلبية ساحقة في البرلمان بالانتخابات المقبلة، وأنه سيفوز بالانتخابات الرئاسية مجددا في 2023.

جاء ذلك خلال كلمة لأردوغان اليوم الأربعاء في المؤتمر السابع لحزب العدالة والتنمية العادي في ولايات كيرشهير وكيركالي ويوزغات وسيواس خلال اتصال مباشر من المجمع الرئاسي.

وقال أردوغان في خطابه: “سيكون تحالف الشعب ممثلا في البرلمان بأغلبية ساحقة في انتخابات 2023 وسنفوز بالانتخابات الرئاسية مرة أخرى”.

وقال أردوغان، بخصوص كيليجدار أوغلو، الذي وصفه مؤخرًا بالرئيس المزعوم، فإن “كل كلمة يحدث بها هذا الشخص على المنصة هي إهدار للهواء الذي أعطاه الله، وهزل يضيع بع الوقت”.

أردوغان هاجم كليجدار أوغلو ووصفه بأنه “شخصية كرتونية”

أردوغان قال:”إذا كان هذا الشخص، الذي خسر كل انتخابات، لديه ذرة من الكرامة وقليل من الاحترام لنفسه، لغادر هذا المقعد بكرامة”.

وقال أردوغان: “حرام علينا أن نتوقف ونهدر حتى لحظة قبل أن تصل بلادنا إلى أهدافها لعام 2023 بالكامل”.

يذكر أن استطلاعات الرأي تشير إلى تراجع شعبية الرئيس رجب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم في الشارع، وكانت الانتخابات المحلية في مارس 2019 دليلا بارزًا على ذلك، إذ فاز حزب الشعب الجمهوري بالبلديات الكبرى، في الوقت الذي اعتبر فيه أردوغان تلك الانتخابات اختبارًا حقيقيًا لقوة العدالة والتنمية وكان يقود بنفسة الحملات الانتخابية للمرشحين عن حزب في الانتخابات المحلية، والذين كان أغلبهم وزراء سابقين.