أنقرة (زمان التركية) – زعم البرلماني السابق عن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، باريش ياركاداش، أن حزب العدالة والتنمية الحاكم يسعى لرفع الحد الأدنى لدخول البرلمان ككتلة حزبية إلى 12 في المئة.

وأفاد ياركاداش خلال مشاركته في برنامج ” الوقت الحالي” على قناة KRT أن الرأي العام التركي سيشهد خلال الأيام المقبلة جدلا حول رفع الحد العتة الانتخابية لدخول البرلمان ككتلة حزبية من 10 في المئة والذي يعد الأعلى أوروبيا، قائلا: “هناك أيضا سيناريو مطروح بشأن نظام الانتخاب الفردي بجانب رفع الحد الأدنى لدخول البرلمان إلى 12 في المئة. الحزب الحاكم يفكر في إقرار نظام الانتخاب الفردي وخفض الحد الأدنى للمشاركة في الانتخابات إلى 1 في المئة”.

هذا وأكد ياركاداش أن خفض الحد الأدنى للمشاركة في الانتخابات البرلمانية إلى 1 في المئة سيمنح أحزاب السعادة والمستقبل والديمقراطية والتقدم فرصة المشاركة دون الحاجة إلى الانضمام إلى تحالف الأمة المعارض بزعامة حزب الشعب الجمهوري.