أنقرة (زمان التركية) – كشف الصحفي التركي دنيز زيرك، عن تذمر داخل لجان الحزب الحاكم من هيمنة حزب الحركة القومية على الجهاز الحكومي، مفيدا أن زعيم الحزب الرئيس رجب أردوغان، أصدر تعليماته للكتلة البرلمانية وبيروقراطيي الحزب لحل الأزمة.

وأوضح زيرك في مقال بصحيفة سوزجو التركية، أنه بات من الواضح أن أول انتخابات رئاسية وبرلمانية قد تشهد نتائج مشابهة للانتخابات المحلية وقد يخسر العدالة والتنمية مقعد الرئاسة، مفيدا أن أردوغان أدرك هذه الحقيقية قبل الجميع وبدأ بالفعل في اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

وأكد زيرك أنه من العقلانية اعتبار الخطوات التي اتخذها أردوغان خلال الأشهر الأخيرة استعدادا لانتخابات عام 2023 وليست استعدادا لانتخابات مبكرة.

وأضاف زيرك أن النظام السياسي الجديد أصبح عاملا كبيرا في تراجع الدعم الشعبي لحزب العدالة والتنمية، قائلا: “البعض ينفصلون من صفوف الحزب، وكان الأعضاء في اجتماع اللجنة التنفيذية الأخير آخر من يعلمون بالمقترحات القانونية المعدة بالوزارات من أجل بحثها في البرلمان. لجان الحزب تذمرت من انقطاع الترابط بين المصالح الحكومية وحزب العدالة والتنمية واشتداد شوكة الحركة القومية داخل الجهاز البيروقراطي، وهو ما دفع أردوغان إلى إصدار تعليماته لتكتل الحزب بالبرلمان وبيروقراطيي الحزب لحل هذه المشكلة”.