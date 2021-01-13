واشنطن (زمان التركية)ــ أعلن علماء فلك أمريكيون اكتشاف كوكب عمره 10 مليارات عام، أطلق عليه TOI-561b.

وباستخدام مرصد دبليو إم كيك عثر علماء الفلك في جامعة هاواي بالولايات المتحدة الأمريكية على الكوكب الصخري.

قناة CNN ذكرت أن الكوكب يتجاوز حجم الأرض بنحو 50 مرة.

و قالت لورين فايس مؤلفة الدراسة: “الكوكب الصخري TOI-561 هو أحد أقدم الكواكب الصخرية التي تم اكتشافها على الإطلاق.

ولفتت إلى كواكب صخرية تشكلت منذ نشأت الكون قبل حوالي 14 مليار سنة.

كما أفادت التقارير أن درجة حرارة سطح الكوكب المقدرة تبلغ 1726 درجة.

أوضح الباحثون أن كوكبين على الأقل يدوران حول TOI-561، كجزء من مجموعة من النجوم المعروفة باسم “القرص المجري السميك” الذي يختلف كيميائيًا ولكنه لا يحتوي على عناصر ثقيلة مثل الحديد أو المغنيسيوم.