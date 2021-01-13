أنقرة (زمان التركية)- طالب المطرب التركي المنحدر من أصول كردية فرهاد تونتش، بالإفراج عن طالبات جامعة إسبرطة “ديدار بوزا، ومرفانور إشلايجي، وجايلان بوزقورت”.

وأوضح تونتش من خلال منشور له على فيسبوك، أنه لم يتم الإفراج عن طالبات جامعة إسبرطة رغم إتمام مدة عقوبتهن.

وأشار الفنان المعروف إلى أن الطالبات اللاتي كان من المفترض إطلاق سراحهن في 9 يناير الجاري، لم يتم الإفراج عنهن، حيث تم إيقاف قرار إطلاق سراحهن من قبل إدارة سجن شاكران في إزمير.

وتابع توتنش: “تمت إدانة الطالبات الثلاث عندما كنٌ لا يزلن يدرسن في جامعة إسبرطة، وتعرضن لمحاكمة وحشية غير مسبوقة، وتم اعتبار مراسلاتهن مع المجلس النسائي لحزب الشعوب الديمقراطي على أنها علاقة بمنظمة غير قانونية، وحكم عليهن بالسجن 5 سنوات لكل واحدة منهن”.

وأكد تونتش على أن هذه الممارسة التعسفية وغير القانونية يجب أن تنتهي على الفور، مضيفا أن أهالي الفتيات يريدون أن يتم إطلاق سراح بناتهن، ويطلبون مساعدة الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية والمثقفين والفنانين الحساسين.

وأنهى تونتش كلامه قائلا: “أحث الجميع على أن يكونوا حساسين تجاه هذه المسألة. يجب وضع حد لهذا الظلم وإطلاق سراح الطالبات على الفور”.،

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