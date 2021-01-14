أنقرة (زمان التركية) – ارتفعت أسعار العقارات السكنية في تركيا بشكل حاد خلال العام الأخير، فيما يبدو أنه انعكاس لظروف فيروس كورونا المستجد والزلازل.

وكشفت الدراسة التي أجراها موقع Endeksa.com، وهو منصة تحليلية لقيمة وموقع العقار السكني التكنولوجي، أن جائحة كورونا أثرت خلال العام الأخير على أسعار إيجار وبيع العقارات السكنية التي تم إنشائها خلال الأربع سنوات الماضية.

وأوضحت الدراسة أنه خلال العام الأخير ارتفع سعر بيع المنازل المستقلة الحديثة بنحو 67 في المئة، بينما ارتفع إيجارها بنحو 40 في المئة.

وأضافت الدراسة أنه خلال العام الأخير ارتفعت أسعار الشقق السكنية في شتى أرجاء تركيا بنحو 35 في المئة، بينما ارتفع إيجارها بنحو 17 في المئة.

وتشير إحصاءات نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي إلى ارتفاع متوسط سعر المتر مربع للعقار السكني في شتى أرجاء تركيا إلى 2914 ليرة وبلوغ متوسط سعر العقار السكني نحو 378 ألف و820 ليرة. وبلغ متوسط الإيجار حوالي 1480 ليرة.

ارتفاع الإيجار 22%

وخلال العام الأخير ارتفع سعر الوحدات السكنية، التي تم بنائها خلال الأربع سنوات الأخيرة، بنحو 38 في المئة في حين ارتفع إيجارها بنحو 22 في المئة.

واعتبارا من نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي بلغ متوسط المتربع في الوحدات السكنية، التي تم إنشائها خلال السنوات الأربعة الأخيرة، نحو 3076 ليرة في حين بلغ متوسط سعر الوحدة السكنية 399 ألف و880 ليرة. وبلغ متوسط إيجار المتر المربع بها 15 ليرة ومتوسط إيجار الوحدة السكنية 1455 ليرة.

وبالنظر إلى أسعار الوحدات السكنية المستقلة، التي تم إنشائها خلال الأربع سنوات الأخيرة، في شتى أرجاء تركيا يتبين أن نسبة الزيادة بها تجاوزت المتوسط بنحو كبير، فخلال العام الأخير ارتفع سعر الوحدات السكنية المستقلة الحديثة بنحو 67 في المئة وارتفع إيجارها بنحو 40 في المئة.

واعتبارا من نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي بلغ متوسط سعر المتر المربع في الوحدات السكنية المستقلة الحديثة 5894 ليرة وبلغ متوسط سعر الوحدة مليون و184 ألف و694 ليرة، بينما بلغ متوسط إيجار المتر المربع بها 22 ليرة وبلغ متوسط إيجار الوحدة 4312 ليرة.