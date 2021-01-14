أنقرة (زمان التركية) – في تعليق منها على إصرار حزب الحركة القومية على إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، أفادت نائبة رئيس مجموعة نواب الحزب الكردي بالبرلمان، ميرال دانيش باشتاش، أن هذا الأمر قد يكون محاولة من الحزب القومي للانسحاب من تحالف الجمهور القائم مع حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وفي حديثها مع صحيفة سوزجو أشارت باشتاش إلى وجود احتمالين قائلة: “الاحتمال الأول أن حزب الحركة القومية قد يكون يبحث عن وسيلة للانفصال عن تحالف الجمهور، أما الاحتمال الثاني فإنها قد تكون حملة ينفذها العدالة والتنمية ضد حزبنا من خلال حزب الحركة القومية”.

وأضافت باشتاش أن حزب العدالة والتنمية يتجه لإزالة تصريحات قادتهم السابقة -من الإنترنت- المؤيدة لمفاوضات السلام مع حزب العمال الكردستاني، لكنهم في الوقت نفسه يعتبرون لقاء أعضاء الحزب الكردي مع بعض القادة الأكراد جريمة”.

وقالت النائبة المعارضة إن الحزب الحاكم لم يكن ليتخذ مواقف مضادة من حزب الشعوب الديمقراطي لو سانده خلال الانتخابات المحلية ولكان احتفى به.

هذا وأكدت باشتاش أنها لا تتوقع أن يتم إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي الكردي.

ويشير مراقبون إلى احتمالية انسحاب الحزب القومي بقيادة بهجلي من تحالف الجمهور الحاكم بسبب أنه لا يريد أن يكون شريكا مسئولا عن الفشل الاقتصادي.

كما كشف تقرير صحفي مؤخرًا أن قادة حزب العدالة والتنمية عبروا عن انزعاجهم من تزايد قوة ونفوذ القوميين في الجهاز البيروقراطي، وأن أردوغان أمر بفعل اللازم من أجل حل هذه المشكلة، الأمر الذي يشير إلى استياء متبادل بين الحليفين.