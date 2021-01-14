دياربكر (زمان التركية)- أعلن فريق من جامعة دجلة التركية العثور على على قبر السلطان السلجوقي الأناضولي الأول قلج أرسلان.

وخلال عمليات تنقيب في بلدة “سيلفان” في محافظة دياربكر ذات الغالبية الكردية، عثر الفريق على قبر قلج أرسلان وقبر ابنته سعيدة هاتون.

وقال البروفيسور الدكتور أيتاتش جوشكون والمشارك في عمليات التنقيب، إن المنطقة التي عملوا فيها كانت مقبرة لأهم حكام سلاجقة الأناضول، مشيرا إلى أنهم كانوا يقومون بعملهم ليل نهار بعناية كبيرة.

كما أوضح أيضا البروفيسور إرفان يلديز أن النقوش المكتشفة في الحفريات تظهر خصائص أسلوب الكتابة في تلك الفترة (السلجوقية). متابعا: “يمكننا القول أن الشخص المدفون في القبر الأول هو قلج أرسلان الأول والمدفون في القبر الثاني هو سعيدة خاتون.

وقلج أرسلان سلطان سلجوقي من سلاجقة الروم حكم ما بين 1092 وحتى وفاته في سنة 1107. وقد قاد السلطنة خلال الحملة الصليبية الأولى وبذلك واجه وطأة الحملة في آسيا الصغرى.

وقد أعاد تأسيس دولة سلاجقة الروم بعد وفاة جلال الدولة ملك شاه سلطان السلاجقة، كما هزم الصليبيين في ثلاث معارك خلال الحملة الصليبية في سنة 1101 والتي بدأت بعد نجاح الحملة الأولى

وعن وفاته، تقول المصادر إنه بعد الحروب الصليبية انتقل قلج نحو الشرق إلى حران وديار بكر. حاول سنة 1107 غزو الموصل، ولكنه هزم من قبل محمد بن ملكشاه سلطان السلاجقة العظمى بدعم من الأرتقيين ورضوان بن تتش والي حلب في معركة نهر الخابور. وتوفي قلج بعد الهزيمة وهو يحاول عبور النهر.