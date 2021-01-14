أنقرة (زمان التركية)- طرح عضو مجلس بلدية إسطنبول، المنتمي لحزب العدالة والتنمية الحاكم، إسماعيل كارابيبر، جزيرة للبيع على الإنترنت مقابل 8 مليون ليرة.

الجزيرة التي عرضها كارابيبر للبيع على الإنترنت، تتواجد في وسط بحيرة سد كيليتش كايا في منطقة سوشهري في ولاية سيفاس التركية.

وكان كارابيبر اشترى الجزيرة بمشاركة 6 أشخاص، من خلال مناقصة طرحتها المديرية العامة للأشغال الهيدروليكية الحكومية، في عام 2005.

وفي وقت لاحق، بدأ كارابيبر، في استخدام الجزيرة للأغراض الزراعية.

كارابيبر الذي يعيش في اسطنبول، حدد سعرًا بقيمة 8 ملايين ليرة تركية للجزيرة مع منزل عليها.

وقال إسماعيل كارابيبر الجزيرة منتجة بشكل كبير في مجال الزراعة، فهي تنتج بنجر السكر والحمص والشعير والبطاطس، مشيرا إلى أنها مناسبة لجميع الأغراض، بما في ذلك تربية الحيوانات، كما أنها تقع في مكان جميل جدًا.

وأكد كارابيبر أنه لا توجد مثلها في سيواس، متابعا: قيمنا الجزيرة بـ 8 ملايين ليرة، نقول “حظًا سعيدًا” للشخص الذي سيحصل عليها.

وأكد رجل الأعمال كارابيبر أن هناك من تواصل معهم بخصوص الجزيرة، لكنهم لم يتلقوا بعد العرض الذي يريدونه.