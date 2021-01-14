أنقرة (زمان التركية)- قال نقرير منظمة هيومن رايتس ووتش حول عام202‪0 إن الاعتداءات والهجمات استمرت ضد حقوق الإنسان وسيادة القانون، حتى خلال فترة تفشي فيروس كورونا.

وأوضح التقرير الحقوقي أن نظام الحكم الرئاسي عمل تحييد أحزاب المعارضة، مشيرا إلى أن الحكومة أعادت تشكيل مؤسسات الدولة والمؤسسات العامة بما يقضي على آليات التوازن والسيطرة على السلطة بشكل يفيد أنصارها.

ورد في التقرير أن حكومة الرئيس رجب أردوغان احتجزت وحاكمت وأدانت أفرادًا اعتبرتهم معارضين أو معارضين سياسيين بتهم لا أساس لها من الصحة بقانون مكافحة الإرهاب المحدد على نطاق واسع.

وحول أعضاء حركة الخدمة، تابع التقرير: “أكبر فئة من المستهدفين هم من يُزعم ارتباطهم بتنظيم غولن، وبحسب معطيات وزارة العدل ، فقد تمت محاكمة 58 ألفًا و 409 شخصًا بتهمة ارتكاب جرائم إرهابية على صلة بحركة غولن اعتبارًا من يوليو 2020”.

وأشار التقرير إلى أن آلاف الأشخاص يواجهون خطر الاعتقال والمحاكمة بتهمة إهانة رئيس الجمهورية ونشر دعاية إرهابية بسبب منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولوحظ في التقرير استمرار حظر أنشطة مثل مسيرات الفخر للعام السادس على التوالي وخطب رهاب المثليين من قبل كبار مسؤولي الدولة.

كما أضاف التقرير أن مزاعم التعذيب والمعاملة التعسفية أو اللاإنسانية أو القاسية أو المهينة في حجز الشرطة والجيش والسجون قد تزايدت خلال السنوات الأربع الماضية.